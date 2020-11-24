Рубль назвали главным разочарованием года 

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse назвали курс рубля главным разочарованием года для российской экономики. В своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру» ) они проанализировали последствия пандемии коронавируса для страны и мира в целом, а также назвали наиболее привлекательные в нынешних условиях активы.

Авторы отмечают, что в 2020 году рубль был обеспечен необходимой поддержкой из двух источников. Первый — валютная выручка экспортеров, на которую на внутреннем рынке покупаются рубли. По данным Центробанка, за первые десять месяцев года профицит счета текущих операций (на нем отражаются поступления и отток валюты в качестве платы за экспортируемые и импортируемые страной товары и услуги) составил 29,9 миллиарда долларов. Это вдвое меньше результатов за январь-октябрь прошлого года (60,5 миллиарда долларов), однако, по оценке Credit Suisse, все равно достаточно, чтобы создать спрос на рубли.

Вторым фактором послужили интервенции со стороны ЦБ . С конца 2014 года они формально не производятся, поскольку регулятор перешел на плавающий валютный курс. Тем не менее Центробанк оставляет за собой право вмешиваться в рыночную ситуацию и покупать (либо продавать) рубли в случае избыточного ослабления (усиления) курса национальной валюты.

Кроме того, скрытые интервенции (не называемые так официально, однако соответствующие им по всем признакам) проводятся в рамках бюджетного правила. ЦБ в качестве агента правительства покупает валюту на излишки нефтегазовых доходов и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В случае падения цены на нефть ниже базовой отметки (в 2020 году — 42,4 доллара за баррель Urals) средства фонда продаются за рубли для пополнения бюджета. Наконец, в нынешнем году регулятор дополнительно скупал рубли, избавляясь от валюты, вырученной по итогам сделки по продаже правительству контрольного пакета Сбербанка

Несмотря на всю поддержку, рубль стал одной из самых слабых валют в Восточной Европе. Причиной тому послужил усилившийся вывод капитала из страны, для которого аналитики находят несколько оснований. «Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, такими как Кипр, что ускорило бегство капитала, тогда как старые схемы преференций в этом году сохранились», — говорится в исследовании. По новым правилам, которые вступят в силу со следующего года, выплачиваемые в отдельные страны дивиденды и проценты будут облагаться налогом на прибыль по ставке 15 процентов (вместо нынешних льготных 5 и 10 процентов).

«Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах», — пишут авторы. Вместо традиционных банковских депозитов россияне все чаще предпочитают брокерские счета, позволяющие торговать на бирже. К тому же такие счета нередко оказываются валютными, поскольку их владельцы предпочитают покупать иностранные активы: акции и облигации — что неминуемо ведет к ослаблению рубля. Во многом благодаря такому поведению частных инвесторов общий спрос на иностранную валюту в первой половине 2020 года вырос до 1,5-2 миллиардов долларов. «Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии», — считают авторы.

Еще одной причиной оттока капитала из России они называют неблагоприятную внешнеполитическую конъюнктуру. Протесты после президентских выборов в Белоруссии, предполагаемое отравление Алексея Навального и обострение конфликта в Нагорном Карабахе негативно сказались на интересе иностранных инвесторов к российским активам и вынудили некоторых из них распродать уже имеющиеся бумаги, избавившись от рублей.

При этом финансисты считают российскую валюту недооцененной по многим показателям, среди которых экономический рост, профицит счета текущих операций и уровень реальных процентных ставок (с поправкой на инфляцию) на отечественном рынке. «Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте», — говорится в исследовании. Проблемы, с которыми столкнулся рубль, авторы считают временными.

Также они отдают должное мерам, которые принимали власти для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Они оказались более эффективными, чем во многих других странах региона. Этому способствовала относительно жесткая фискальная (бюджетная) и денежно-кредитная политика. Благодаря первой правительство смогло безболезненно нарастить госдолг, за счет второй ЦБ получил возможность снижать ключевую ставку, в то время как в Европе и США пространство для подобных маневров было ограничено.

Авторы прогнозируют снижение российского ВВП на четыре процента по итогам года, однако закладывают рост на 2,7 процента в следующем. Сохранение гибкой политики позволит быстрее восстановить внутренний спрос и экономику в целом.