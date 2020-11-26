Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
75.66
90.06
90.24
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
47.80
–0.95 Золото
1815.88
+0.04 РТС
1301.83
+1.14
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1929
+0.0148
11.11
1.1781
23.11
15.11
01.11

Биткоин коррекционно дешевеет в среднем на 5% 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Биткоин дешевеет на 5%
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг снижается в среднем на 5% в рамках коррекции после достижения ранее уровня в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.50 мск биткоин дешевел на 4,62%, до 17 954 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — снижался на 5,46%, до 17 869 долларов. На долю биткоина приходится примерно 62,8% всего глобального рынка криптовалют.
Во вторник биткоин впервые с 16 декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов, однако затем постепенно перешёл к коррекционному снижению.

"Вчера по итогам дня биткоин начал коррекцию, сегодня падение продолжилось, цена достигала 17 250 долларов, сейчас биткоин торгуется по 17 850 долларов. Пока я расцениваю эту коррекцию как возможность для покупки, хотя на мой взгляд поддержка сейчас ниже — в районе 15,9-16 тысяч долларов", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Директор Binance в России Глеб Костарев отметил, что цена биткоина за сутки потеряла более 4,5%, что стало самым резким падением стоимости монеты за последние три недели.

"Ethereum потерял за последние сутки более 9%. Также заметное падение показали такие монеты, как Chainlink (LINK, —16,05%) и Cardano (ADA, —14.43%). Причина падения не совсем ясна, но некоторые аналитики связывают это с информацией о том, что министерство финансов США планирует отслеживать владельцев автономных кошельков с криптовалютой. А некоторые считают, что сейчас идет этап проверки на реальную готовность к дальнейшим инвестициям и веру в криптовалютный рынок со стороны институциональных инвесторов", — добавил он.

Видео дня. Российская валюта может укрепиться до конца года
Прайм: последние новости
Рубль прибавляет к доллару и евро Рубль прибавляет к доллару и евро Эксперты сказали, что угрожает доллару Эксперты сказали, что угрожает доллару Нефть дорожает на ожиданиях восстановления спроса Нефть дорожает на ожиданиях восстановления спроса
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение