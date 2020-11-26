Биткоин дешевеет на 5%

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг снижается в среднем на 5% в рамках коррекции после достижения ранее уровня в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.50 мск биткоин дешевел на 4,62%, до 17 954 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — снижался на 5,46%, до 17 869 долларов. На долю биткоина приходится примерно 62,8% всего глобального рынка криптовалют.

Во вторник биткоин впервые с 16 декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов, однако затем постепенно перешёл к коррекционному снижению.

"Вчера по итогам дня биткоин начал коррекцию, сегодня падение продолжилось, цена достигала 17 250 долларов, сейчас биткоин торгуется по 17 850 долларов. Пока я расцениваю эту коррекцию как возможность для покупки, хотя на мой взгляд поддержка сейчас ниже — в районе 15,9-16 тысяч долларов", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Директор Binance в России Глеб Костарев отметил, что цена биткоина за сутки потеряла более 4,5%, что стало самым резким падением стоимости монеты за последние три недели.