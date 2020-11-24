Курс биткоина превысил $19 тысяч

Во вторник, 24 ноября, курс биткоина впервые с декабря 2017 года поднялся выше отметки $19 тыс. Рекордный рост цен на электронные монеты эксперты связывают с резким ослаблением доллара на мировом рынке. Кроме того, поддержку криптовалютам оказывает возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли. По оценке аналитиков, до конца 2020 года стоимость биткоина может дополнительно вырасти. Однако специалисты предупреждают о рисках последующего обвала котировок.

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Во вторник, 24 ноября, торги на мировом рынке криптовалют сопровождаются рекордным удорожанием цифровых активов. В середине дня курс биткоина рос на 3% — до $19,1 тыс. Значение стало самым высоким с декабря 2017 года.

Одновременно стоимость эфириума поднималась на 4,15% и впервые с июня 2018 года превышала отметку $607. В свою очередь, биткоин-кеш рос в цене почти на 25% (до $368), а рипл — более чем на 60% (до $0,76). При этом общая капитализация рынка электронных денег за последние сутки увеличилась на $26 млрд и в моменте превышала $572. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Во второй половине дня показатели несколько скорректировались, но при этом всё ещё оставались выше уровня предыдущих торгов.

Как рассказал RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, в ноябре криптовалюты заметно подорожали в результате резкого ослабления курса доллара на международном рынке. С начала месяца соответствующий индекс DXY упал на 2% и в настоящий момент колеблется вблизи отметки 92 пункта. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в первых числах сентября.

«Американский фондовый рынок пока что пребывает в стагнации, что красноречиво свидетельствует об опасениях инвесторов и банков относительного восстановления экономики Штатов. Также доллар испытывает значительное давление из-за большой дополнительной денежной эмиссии со стороны ФРС США», — пояснил Юрий Мазур.

Для поддержки американской экономики в условиях пандемии коронавируса весной 2020 года Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Федрезерв начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации (трежерис) на фондовом рынке.

За последние девять месяцев объём казначейских бумаг на балансе ФРС вырос с $4,16 трлн до $7,24 трлн. Такая политика американского регулятора по выпуску новых долларов и выкупу казначейских ценных бумаг должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП США. В то же время действия Федрезерва ослабляют нацвалюту Штатов на глобальном рынке. Такая ситуация приводит к удорожанию номинированных в долларах активов, включая криптовалюты.

Более того, на фоне возросшей неопределённости в мировой экономике инвесторы активнее покупают золото и электронные монеты для более надёжного сбережения денег. Растущий приток инвестиций дополнительно поддерживает курс биткоина и его аналогов. Об этом RT рассказал генеральный директор криптовалютной P2P-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«В связи с популярностью криптовалют в мире всё большее число частных инвесторов покупают монеты. Кроме этого, кризис вынудил и крупных игроков рынка искать защитные активы. Мы видим, что фонды, банки и коммерческие компании сокращают вложения в доллар или трежерис, но при этом увеличивают инвестиции в криптовалюты», — отметил эксперт.

Также положительное влияние на рынок электронных денег оказало решение международной платёжной системы PayPal запустить сервис для продажи, хранения и покупки криптовалют. В середине ноября опция стала доступна для владельцев аккаунтов PayPal в США. Клиенты компании из ряда других стран начнут пользоваться сервисом только в первой половине 2021 года и смогут расплачиваться цифровыми монетами в 26 млн торговых точек.

«Инициатива PayPal стала настоящим импульсом для стремительного роста цен на рынке криптовалют. И это неудивительно, поскольку биткоин за годы существования создал базу в 100 млн пользователей, в то время как у PayPal она составляет 300 млн. База PayPal может служить источником новых потенциальных покупателей биткоина», — объяснил в беседе с RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

По мнению опрошенных RT аналитиков, до конца 2020 года курс биткоина может дополнительно вырасти и превысить психологическую отметку $20 тыс. за монету. В то же время эксперты не исключают, что после рекордного роста рынок может повторить сценарий января 2018 года, и стоимость криптовалюты резко снизится.