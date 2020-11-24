Названа «валюта-убийца» доллара 

Юань может продемонстрировать рекордный рост к доллару за последние шесть месяцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Меры, принятые властями КНР для сдерживания распространения коронавируса и поддержки экономики, обеспечили китайской валюте конкурентное преимущество, которое с большой долей вероятности сохранится и в 2021 году.

По мнению инвесторов и аналитиков, способность китайских властей урегулировать кризис заложила основу для ралли номинированных в юанях облигаций и акций, которое ускорилось после победы Джо Байдена на выборах в США.

С начала июня юань укрепился к доллару на 8,4%, достигнув 6,585 юаня. Если рост продолжится, к концу года он превысит 7,1% — максимум за шестимесячный отрезок с 2008 года.

Несмотря на падение китайской валюты в начале года из-за пандемии коронавируса, рост юаня к доллару в годовом исчислении составил уже 5,7%.

Поддержку юаню оказала победа Джо Байдена на выборах в США. Инвесторы надеются, что его администрация не будет придерживаться «волатильной политики в отношении пошлин», как было при президенте Трампе.

Ранее, как писал «Рамблер», эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер составил список национальных валют, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. На первом месте оказались бразильский реал и аргентинский песо: оба подешевели на 34%. На втором месте — турецкая лира с показателем обвала в 29%. Российский рубль занимает третью позицию, он показал снижение на 23%.