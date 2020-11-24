Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.92
$
75.99
90.22
90.19
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
47.83
+0.19 Золото
1803.48
–0.00 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1868
+0.0056
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Названа «валюта-убийца» доллара 

Вероника Полынина 2 часа назад
Названа «валюта-убийца» доллара
Фото: Reuters
Юань может продемонстрировать рекордный рост к доллару за последние шесть месяцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.
Меры, принятые властями КНР для сдерживания распространения коронавируса и поддержки экономики, обеспечили китайской валюте конкурентное преимущество, которое с большой долей вероятности сохранится и в 2021 году.
По мнению инвесторов и аналитиков, способность китайских властей урегулировать кризис заложила основу для ралли номинированных в юанях облигаций и акций, которое ускорилось после победы Джо Байдена на выборах в США.
С начала июня юань укрепился к доллару на 8,4%, достигнув 6,585 юаня. Если рост продолжится, к концу года он превысит 7,1% — максимум за шестимесячный отрезок с 2008 года.
Россиянам назвали способы спастись от дефолта
Несмотря на падение китайской валюты в начале года из-за пандемии коронавируса, рост юаня к доллару в годовом исчислении составил уже 5,7%.
Поддержку юаню оказала победа Джо Байдена на выборах в США. Инвесторы надеются, что его администрация не будет придерживаться «волатильной политики в отношении пошлин», как было при президенте Трампе.
Ранее, как писал «Рамблер», эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер составил список национальных валют, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. На первом месте оказались бразильский реал и аргентинский песо: оба подешевели на 34%. На втором месте — турецкая лира с показателем обвала в 29%. Российский рубль занимает третью позицию, он показал снижение на 23%.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Комментарии 33
Рынки , Джозеф Байден , Financial Times , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение