IPO Ozon прошло с оглушительным успехом 

Акции взлетели на 40% после начала торгов на американской NASDAQ. Компания разместила бумаги выше верхнего предела. По итогу дня капитализация выросла на 30% и превысила 7 млрд долларов. Почему размещение вызвало такой ажиотаж инвесторов и стоит ли добавлять бумагу в портфель после взлета?

Это IPO запомнится надолго. Точнее ажиотаж, с которым поднимались котировки новоиспеченных акций Ozon. А ведь еще совсем недавно намерения «Сбера» купить долю маркетплейса не увенчались успехом. Позже банк потребовал с Ozon миллиард рублей компенсации. На платформе больше нет скидок за «спасибо от Сбербанка». Но теперь их бумаги торгуются на бирже. И сразу в первый день торгов они пользовались не только повышенным вниманием, но и спросом.

Почему размещение так привлекло инвесторов, комментирует управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий

Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций»

«Прежде всего, дикий спрос. Огромный спрос со стороны институциональных инвесторов, которым нужны истории роста. Российский рынок по своей структуре, если смотреть на те компании, которые у нас торгуются, это не компании роста. Очень мало компаний, которые позволяют видеть прирост выручки на 20-30%. Или, как в Ozon, на 30-50% в зависимости от прогнозов прирастает выручка. В этом году — плюс 120%. И за этот рост люди готовы платить премию. Переподписка в Ozon, по разной информации, от 20 до 25 раз на миллиард долларов».

Ozon предстоит доказать старым и новым акционерам, что привлеченный в ходе IPO миллиард поможет впервые за 22 года выйти в прибыль. Все эти годы Ozon приносил убытки. Но, похоже, инвесторов это не смущает. Стоит ли покупать эти бумаги в связи с повышенным спросом? Отвечает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Сейчас такой же бум IPO, как в 1999 году. Cейчас в IPO участвуют практически все: стар и млад, и домохозяйки, и бельгийские стоматологи. Потому что все уверены, что все будет расти. Я думаю, что инвесторам с любым горизонтом нужно делать то же самое, что и сделали основные акционеры Ozon, — продать. На мой взгляд, компания Ozon отличилась только одним: невероятно быстрой скоростью подготовки к IPO. Это характеризует в принципе текущую расстановку сил, и она говорит обо всем».

В любом случае IPO Ozon запомнится как одно из самых ярких событий на российском финансовом рынке в этом году. Способствовать продолжению внушительного роста будет только улучшение финансовых показателей. Без этого покупать бумаги после такого взлета слишком рискованно.