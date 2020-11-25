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Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне» 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, показывают данные Московской биржи.
На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 102,95 пункта. Индекс РТС повысился на 0,53% — до отметки 1 293,99.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают обновлять многонедельные максимумы, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы… скорее всего, попытаются развить повышение последних дней, но близость технически важных отметок и снижение градуса оптимизма за рубежом будут сдерживать покупателей. В течение дня в США будет опубликован большой блок макроэкономических данных, который при негативных сигналах (и с учетом близости Дня благодарения) может вызвать коррекционные настроения. В целом же ситуация на рынках остается достаточно стабильной. Золото накануне удержало психологически важную отметку в 1 800 долларов за унцию, что может приостановить продажи акций золотодобывающих компаний», — пишет эксперт.
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов полагает, что закрепление индекса Мосбиржи выше планки в 3 100 пунктов «откроет путь к максимумам февраля и выходу на исторические пики».

«В отсутствие значимых корпоративных событий ситуацию на российском рынке будет определять внешний фон», — добавляет он.

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Рынки , Роман Антонов , Елена Кожухова , Промсвязьбанк , Московская биржа
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