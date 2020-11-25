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Биткоин оказался на грани абсолютного рекорда стоимости 

Ferra.ru 2 часа назад
Биткоин оказался на грани рекорда стоимости
Фото: Ferra.ru
После трагического падения курса биткоина в начале 2018 года, практически никто не верил в то, что данная криптовалюта сможет вновь подняться до прежних высот. Но, как ни странно, ей это удалось — прямо сейчас биткоин находится на грани абсолютного рекорда стоимости.
Так, если в момент максимума стоимости, в декабре 2017 года, за 1 BTC просили 19 666 долларов, то прямо сейчас цена криптовалюты составляет 19 163 долларов за штуку, сообщается на портале CoinMarketCap. При этом учитывая, что только за последние две недели цена биткоина выросла на 25%, можно практически со 100% уверенностью утверждать, что рекорд будет побит.
Напомним, что за 2020 год «главная криптовалюта планеты» сумела подорожать на 160%. Одним из факторов роста специалисты склонны называть заявление PayPal о том, что платежная система полностью признает цифровые деньги и позволяет своим пользователям из США проводить операции с ними в личном кабинете.
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