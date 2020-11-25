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США потеряли власть над рублем 

Вероника Полынина 1 час назад
Начало процесса передачи власти избранному президенту США Джо Байдену позитивно скажется на курсе доллара, считает аналитик AMarkets Артем Деев.
При этом, по его мнению, на рубль гораздо большее влияние оказывает не политическая ситуация в США, а общая экономическая нестабильность в мире, глобальная рецессия, пандемия и падение спроса на нефть.
По словам Деева, рынок уже отыграл фактор президентских выборов в Соединенных Штатах: с 3 ноября нестабильность значительно сократилась, и все уже привыкли к мысли, что новым хозяином Белого дома станет демократ Байден.
Деев уверен, что после вступления Байдена в должность доллар укрепит свои позиции. Рубль же, напротив, продолжит падение на фоне глобальной нестабильности экономики и общих настроений на мировых рынках.

«Российская экономика относится к развивающимся, а потому глобальный кризис будет оказывать более негативное влияние на Россию, чем на другие страны. Потому ослабление рубля относительно доллара и евро продолжится. До конца этого года рубль вернется к отметкам 80 за доллар и 93–94 за евро», — сказал Артем Деев журналу «Инвест-Форсайт».

Как сообщал «Рамблер» спустя три недели после голосования президент США Дональд Трамп поручил начать процедуру передачи власти Джо Байдену. При этом Трамп пока не признал поражение на выборах и продолжает судебные процессы для «подсчета всех законных голосов».
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