Курс доллара незначительно вырос на торгах Мосбиржи в среду, 25 ноября. К 17:00 доллар подорожал на 16 коп. до 75,64, курс евро поднялся на 37 коп. до 90,05. В целом же российские активы хотя и отошли от максимумов, держатся неплохо, особенно на фоне зарубежных коллег.

Курс «россиянина» поддерживает нефтяное ралли. Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель и удерживаются вблизи мартовских максимумов. Впрочем, как полагают эксперты, не исключена нисходящая коррекция учитывая накопившуюся перекупленность и сохраняющуюся неопределенность относительно решения ОПЕК+, которое будет принято на следующей неделе.

Что касается перспектив рубля, аналитики сомневаются, что у него есть большой потенциал для укрепления, причем во многом это будет зависеть от поведения доллара и нефти.

«В краткосрочной перспективе новые попытки роста нашей валюты маловероятны, учитывая повсеместное восстановление доллара, которое выглядит закономерно в свете охлаждения спроса на риск. При этом понижательные риски для рубля ограничены, пока нефть сохраняет бычий импульс. До конца дня на динамику валютных пар с участием доллара могут повлиять свежие данные из США и протокол заседания ФРС», — дает прогноз курса доллара председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.