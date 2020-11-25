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Сильный доллар готовит атаку на рубль 

Свободная пресса 3 часа назад
Курс доллара незначительно вырос на торгах Мосбиржи в среду, 25 ноября. К 17:00 доллар подорожал на 16 коп. до 75,64, курс евро поднялся на 37 коп. до 90,05. В целом же российские активы хотя и отошли от максимумов, держатся неплохо, особенно на фоне зарубежных коллег.
Курс «россиянина» поддерживает нефтяное ралли. Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель и удерживаются вблизи мартовских максимумов. Впрочем, как полагают эксперты, не исключена нисходящая коррекция учитывая накопившуюся перекупленность и сохраняющуюся неопределенность относительно решения ОПЕК+, которое будет принято на следующей неделе.
Что касается перспектив рубля, аналитики сомневаются, что у него есть большой потенциал для укрепления, причем во многом это будет зависеть от поведения доллара и нефти.
Рубль разрушает новогоднюю традицию
«В краткосрочной перспективе новые попытки роста нашей валюты маловероятны, учитывая повсеместное восстановление доллара, которое выглядит закономерно в свете охлаждения спроса на риск. При этом понижательные риски для рубля ограничены, пока нефть сохраняет бычий импульс. До конца дня на динамику валютных пар с участием доллара могут повлиять свежие данные из США и протокол заседания ФРС», — дает прогноз курса доллара председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
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