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​Индексы РФ завершили основные торги ростом 

Банки.ру 2 часа назад
​Индексы РФ завершили основные торги ростом
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи повысился на 1,25% и составил 3 134,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,14% до отметки 1 301,83 пункта.
Акции Сбербанка подорожали на 1,63%, Мосбиржи — на 1,62%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,86%, «Газпрома» — на 0,41%. Бумаги Норильского никеля» подешевели на 0,54%.
Рынок продолжает движение в сторону годовых максимумов, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Российский РТС сегодня тоже сосредоточен по большей части на позитивных данных. Была попытка протестировать новый максимум внутри дня на 1 310 пунктах, но рынку не хватило импульса. К вечеру торги отошли ближе к 1 300 пунктам. В любом случае рынок не был таким дорогим с середины августа. До конца недели ожидаем увидеть колебания в диапазоне 1 280—1 320 пунктов», — комментирует эксперт.

Рублевый индекс Мосбиржи также уверенно растет, прибавляя более 1%, продолжает аналитик. Сегодня была взята планка 3 133 первый раз с 25 февраля.

«Рынок продолжает движение в сторону годовых максимумов, однако на ближайшие пару сессий мы не видим возможностей для существенного разгона. В четверг в базовом сценарии рынок будет двигаться преимущественно вниз в диапазоне 3 100—3 130 пунктов», — прогнозирует Валерий Емельянов.

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