​Индексы РФ завершили основные торги ростом 

«Российский РТС сегодня тоже сосредоточен по большей части на позитивных данных. Была попытка протестировать новый максимум внутри дня на 1 310 пунктах, но рынку не хватило импульса. К вечеру торги отошли ближе к 1 300 пунктам. В любом случае рынок не был таким дорогим с середины августа. До конца недели ожидаем увидеть колебания в диапазоне 1 280—1 320 пунктов», — комментирует эксперт.