Биржи АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% — до 3358,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2237,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,01% — до 26672,52 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,14% — до 2605,27 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55% — до 26443,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,61% — до 6642,3 пункта.

В четверг на рынках Азии не наблюдается единой динамики. Ранее в течение недели индексы поддерживали новости о разработке вакцин. Подобные новости на рынках встречались бурным ростом в последнее время, поскольку давали надежду на скорый выход из кризиса, вызванный пандемией. В то же время в этой области остается много нерешенных вопросов, к которым относятся поставка вакцины, организация массовой вакцинации населения.

Аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda) отмечает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать, что рынки будут отходить от рисковых активов после наблюдаемого высокого спроса на них.

В то же время аналитик заметил, что ожидает положительной динамики.