Биткоин рухнул

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Цена криптовалюты биткоин рухнула на 13 процентов в результате распродажи, которую устроили инвесторы. Об этом пишет Bloomberg.

За девять месяцев 2020 года криптовалюта выросла на 250 процентов, что сделало ее одним из лучших активов текущего года. Цена биткоина 24 ноября впервые с конца 2017 года превысила 19 000 долларов. Накануне стоимость актива поднималась до 19 374 долларов, однако затем пошла вниз. К 12:30 26 ноября по московскому времени цифровая валюта упала до 16 814 долларов. По оценке агентства, 26 ноября может стать худшим торговым днем для биткоина с начала пандемии.

Одной из причин обвала курса цифровой валюты стало заявление генерального директора биржи Coinbase Брайана Армстронга (Brian Armstrong). В своем Twitter он написал о возможном ужесточении властями США правил оборота криптовалют, что подорвет анонимность цифровых транзакций.