«Хитрый план» России и Китая обрекли на провал

Автор американского издания старается убедить читателей, что России и Китаю еще долго не удастся уйти от доминирования доллара. Напомним, что Россия и КНР еще несколько лет назад взяли курс на уход от доллара — сначала во взаимных расчетах, но с перспективой «дедолларизации» всей международной торговли. Автору очень не хочется верить в успех этого плана.

С 2014 года Россия и Китай пытаются кардинальным образом снизить свою зависимость от американского доллара, чтобы ослабить последствия экономических санкций, вводимых против них Соединенными Штатами. Эти страны хотят создать новую, альтернативную финансовую систему, которая будет неподконтрольна США — ведь сегодня Америка обладает юрисдикцией и властью над всеми, кто пользуется долларами. Однако расклад сегодня не в пользу России и Китая.

Хотя эти страны добились определенных успехов в дедолларизации двусторонней торговли, они вряд ли смогут сформировать глобальную дедолларизованную коалицию, позволяющую избежать санкций. Дело в том, что американский доллар в настоящее время обладает преимуществом должностного положения, обеспечивая международную торговлю. Доллар также намного стабильнее китайского юаня и российского рубля, а российско-китайские отношения не так прочны, как кажется.

Такие усилия — не новость. Россия и Китай давно уже стремятся избежать последствий американских санкций и ослабить доллар. Делается это с той целью, чтобы уменьшить негативное воздействие санкций в случае их введения, поскольку в основе их карательного эффекта лежит повсеместное использование доллара. Кроме того, две страны хотят иметь возможность торговать с теми, против кого введены американские санкции.

Но было бы преувеличением говорить о том, что дедолларизованный российско-китайский финансовый альянс может стать основой альтернативной финансовой системы. Доллар пользуется преимуществом своего положения, поскольку мировая торговля на протяжении десятилетий ведется в долларах. Такая же ситуация с резервными валютами центробанков. По состоянию на 2020 год 62% резервных валют центробанков составляют доллары, в результате чего он обладает самообеспечивающим превосходством. У большинства торговых организаций имеются долларовые запасы, и многим из них будет трудно переключиться на другую валюту в силу больших издержек.

Что примечательно, когда в обращение был введен евро, доллар продемонстрировал свою способность быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Эта альтернативная валюта не раскачала долларовую лодку. Поначалу доля долларовых обменов немного сократилась, но уже через несколько лет торговля в долларах вернулась в состояние равновесия. Такая динамика остается постоянной даже после того, как Европейский центробанк начал кампанию по использованию евро в качестве резервной валюты.

Китаю и России грозят все новые санкции со стороны США, но многие торговые партнеры не разделяют их враждебное отношение к доллару. Если не будет оказано давление, мало кто из торговых партнеров Пекина и Москвы захочет сокращать объемы торговли на доллары, поскольку в этом случае они ограничат масштабы своей торговой деятельности, столкнутся с ростом неустойчивости своих валютных курсов, и им будет труднее использовать и обменивать другие валюты.

Интервенционистская валютная политика и слабость имущественных прав в Китае и России — это еще одно препятствие для их торговли и резервов. Например, когда Народный банк Китая в 2015 году немного ослабил свой контроль над стоимостью юаня, его курс начал существенно колебаться, и банк был вынужден быстро восстановить контроль.

Из-за этого инцидента многие инвесторы опасаются валютных обменов с использованием юаня. Кроме того, отсутствие жесткого контроля центробанка за валютой имеет серьезные международные последствия, так как иностранные инвесторы не хотят создавать валютные резервы, над которыми они потом могут утратить контроль.

И наконец, российско-китайские отношения не очень теплые, хотя и та, и другая страна заинтересованы в ограничении американского влияния. Китай покупает в России рекордное количество нефти, а недавно они провели совместные военные учения. Тем не менее, их сотрудничество носит несистематический и ситуативный характер. Этого недостаточно, чтобы обеспечить необходимую им налогово-бюджетную стабильность.