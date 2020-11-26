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Россияне нарастили вложения в акции и облигации в 2020 году 

Прайм 1 час назад
Россияне рекордно закупились акциями
Фото: РИА Новости
Объем вложений граждан в облигации и акции за первые девять месяцев текущего года вырос на 572 миллиарда рублей, или на 12%, до 5,247 триллиона рублей, следует из данных обзора ЦБ РФ финансовой стабильности.
При этом существенная часть средств населения привлекается банками как напрямую за счет выпуска собственных облигаций и структурных продуктов, так и косвенно через привлечение средств юридических лиц, продавших ценные бумаги в пользу лиц физических, а размещение облигаций корпоративными заемщиками может в свою очередь удешевлять их фондирование и позволяет направлять сбережения населения на финансирование реального сектора, отмечает ЦБ.

"В целом объем вложений населения в облигации и акции по отношению к депозитам с 1 января по 1 октября вырос на 0,8 процентного пункта, до 16,3%", — также отмечает регулятор.

В то же время значимых рисков оттока капитала из-за роста инвестиций населения в иностранные бумаги не выявлено, оценивает Центробанк.

"Увеличение вложений населения в акции и облигации не сужает объем ресурсов для российской экономики, поскольку большую часть средств граждане вкладывают в ценные бумаги российских эмитентов. Вложения населения в иностранные бумаги… ограничены (130 миллиардов рублей) и не превышают объема средств, снятых с валютных вкладов в российских банках (635 миллиардов)", — говорится в обзоре.

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