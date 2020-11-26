Россияне рекордно закупились акциями

Объем вложений граждан в облигации и акции за первые девять месяцев текущего года вырос на 572 миллиарда рублей, или на 12%, до 5,247 триллиона рублей, следует из данных обзора ЦБ РФ финансовой стабильности.

При этом существенная часть средств населения привлекается банками как напрямую за счет выпуска собственных облигаций и структурных продуктов, так и косвенно через привлечение средств юридических лиц, продавших ценные бумаги в пользу лиц физических, а размещение облигаций корпоративными заемщиками может в свою очередь удешевлять их фондирование и позволяет направлять сбережения населения на финансирование реального сектора, отмечает ЦБ.

"В целом объем вложений населения в облигации и акции по отношению к депозитам с 1 января по 1 октября вырос на 0,8 процентного пункта, до 16,3%", — также отмечает регулятор.

В то же время значимых рисков оттока капитала из-за роста инвестиций населения в иностранные бумаги не выявлено, оценивает Центробанк.