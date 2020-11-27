Мировым биржам предсказали взрывной рост 

Аналитики британского банка Barclays предсказали взрывной рост котировок на мировых биржах в 2021 году. Выдержки из отчета приводит CNBC.

По мнению авторов, в следующем году большинству стран мира удастся успешно провести вакцинацию населения, что остановит пандемию коронавируса. На этом фоне многие компании начнут демонстрировать прибыльность и достигать хороших результатов по показателю прибыль на акцию (чистая прибыль после уплаты налогов, деленная на число акций).

Именно этот критерий будет больше всего привлекать инвесторов, считают аналитики Barclays. В целом европейский индекс EuroStoxx 600 по итогам 2021 года вырастет на 13 процентов. Однако некоторые компании добьются еще лучших результатов. Среди них британский нефтяной гигант HP, акции которой подорожают на 63,7 процента, голландский банк ABN AMRO с 50,6 процента и британский телекоммуникационный холдинг BT Group с 47,2 процента.

Мировой ВВП в свою очередь увеличится к концу 2021 года на 5,4 процента, что станет лучшим результатом с 2010-го. Для европейских компаний это обернется в среднем 45-процентным ростом доходности.

Общим успехам поспособствует отложенный спрос со стороны населения, меры поддержки от правительств и центробанков, а также низкий уровень ставок на большинстве рынков, дающий доступ к дешевым кредитам.