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Нефтяная война: Россия дала сигнал рынку 

Лера Букина 35 минут назад
Угрозы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из сделки ОПЕК+ по объемам добычи сырья не напугали Россию. Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность страны к противостоянию на нефтяном рынке. На днях состоялась встреча президента РФ с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. На ней было объявлено о начале создания отечественного нефтяного мегапроекта. Об этом сообщает URA.RU.
По мнению аналитиков, поступивший рынку сигнал отразится на переговорах стран-участниц соглашения, которые пройдут 1 декабря.
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Владимир Путин задал топ-менеджеру «Роснефти» вопрос о реализации проекта «Восток Ойл» на Таймыре.

«Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти», — сообщил Сечин.

На начальном этапе проект позволит обеспечить добычу до 50 млн тонн нефти в год, но уже затем — до 100 млн тонн. Также в планах к 2024 году — обеспечение грузопотока по Севморпути в 30 млн тонн в год. Для сравнения: за 2019 год Россия добыла 560 млн тонн нефти.
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с URA.RU заявил о том, что объявление о начале проекта «Восток Ойл» должно успокоить активность противников сделки ОПЕК+. По его мнению, именно такое сообщение демонстрирует готовность России к переделу нефтяного рынка.
По словам Юшкова, в интересах России остается дальнейшее сокращение добычи нефти.

«Россия будет настаивать на поддержании стабильных цен. Да, по объемам мы будем добывать меньше, чем планировали, но цена важнее», — сказал Юшков.

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