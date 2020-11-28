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Нефть поддержит рубль 

Майк Габриелян 1 час назад
Нефть поддержит рубль
Фото: depositphotos.com
Цена на нефть марки Brent до конца года может дойти до 50 долларов. Из-за этого доллар подешевеет, курс опустится ниже 75 рублей. Так полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
В последнюю декаду ноября нефть подскочила почти на 9%. Сейчас она стоит в районе 49 долларов за баррель.
Нефтетрейдеры играют на повышение, ожидая начала вакцинации от коронавируса и встречи ОПЕК+ 30 ноября.
Эта тенденция усиливает российскую валюту, считают эксперты.

«Восстановление спроса на топливо, за счет которого нефть сможет выйти на значения выше 50 долларов, будет способствовать возвращению курса рубля в фундаментально оправданный диапазон 68-72 рубля против доллара», — полагает аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Он считает, что рубль также поддержит ослабление доллара на фоне сверхмягкой денежной политики ФРС и масштабного бюджетного дефицита в США.
С этим согласен и аналитик «РИА Рейтинг» Андрей Манько.
По его мнению, рубль будет позитивно реагировать на растущую в цене нефть. Даже без учета данного фактора заметна «перепроданность рубля». Поэтому можно ожидать укрепление национальной валюты.

«Вероятно, до конца года мы увидим тестирование уровня поддержки 74 рублей за доллар, а год курс доллара закончит в диапазоне 74-75 рублей», — заключил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в России предложили новый налог на зарплаты.
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Комментарии
Рынки , Андрей Кочетков , Андрей Манько , ФРС , РИА Новости
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