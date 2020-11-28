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Правительство одобрило налог на криптовалюту 

Майк Габриелян 38 минут назад
Правительство одобрило налог на криптовалюту
Фото: depositphotos.com
Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий в России налоги на криптовалюту.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано на сайте кабмина.

.
Ранее Минфин сообщал о разработке пакета законов, касающегося цифровых денег. Он предполагает, в частности, что участникам сделок с криптовалютой придется их декларировать. Декларацию придется подавать, если в течение года сумма операций превысит 600 тысяч рублей. Движение криптовалют между счетами одного человека или организации учитываться не будет.
За непредоставление сведений в налоговую инспекцию предусмотрен штраф. Нарушителя-рецидивиста, скрывшего миллионные операции (от 45 миллионов рублей), могут отправить в тюрьму на срок до трех лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоин впервые за три года стал стоить больше 19 тысяч долларов.
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