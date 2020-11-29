Сечин дал прогноз по изменениям цен на нефть 

Дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий крупных игроков на рынке и уровня спроса на нефть, выразил мнение в воскресенье глава «Роснефти» Игорь Сечин на телеканале «Россия 1».

«Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления», — передает ТАСС его слова.

Также Сечин отметил, что китайский рынок уже показывает восстановление спроса и рост экономики.

«Китай успешно справляется с пандемией, там идет рост экономики. Да, небольшой пока, но он будет больше в следующем году. Для нас это большой рынок. Мы поставляем ежегодно 60 млн тонн нефти потребителям Китая», — добавил глава корпорации.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снизились в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 9 центов — до 47,71 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь снизилась на 87 центов — до 44,84 доллара за баррель.