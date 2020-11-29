Доллар может "просесть" на треть

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации, вероятно, есть пусть и небольшая, но всё же некоторая возможность заработка на изменении курса валют, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Metametrica».

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению специалиста, рубль будет продолжать дешеветь в краткосрочной перспективе. В ближайшее время у отечественной валюты не будет весомых факторов, которые могли бы привести к её укреплению. Однако, в долгосрочном сценарии – примерно в интервале года, рубль может укрепиться относительно доллара довольно серьёзно.

Это может произойти, как отмечает Делягин, не потому, что макроэкономическая конъюнктура, связанная с рублём, может стать лучше, а потому, что положение дел в США может принять совершенно непредсказуемый оборот вплоть до полномасштабной гражданской войны. В этом случае, по расчётам эксперта, доллар может просесть на 30%.