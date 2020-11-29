Доллар может "просесть" на треть

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации, вероятно, есть пусть и небольшая, но всё же некоторая возможность заработка на изменении курса валют, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Metametrica».
По мнению специалиста, рубль будет продолжать дешеветь в краткосрочной перспективе. В ближайшее время у отечественной валюты не будет весомых факторов, которые могли бы привести к её укреплению. Однако, в долгосрочном сценарии – примерно в интервале года, рубль может укрепиться относительно доллара довольно серьёзно.
Это может произойти, как отмечает Делягин, не потому, что макроэкономическая конъюнктура, связанная с рублём, может стать лучше, а потому, что положение дел в США может принять совершенно непредсказуемый оборот вплоть до полномасштабной гражданской войны. В этом случае, по расчётам эксперта, доллар может просесть на 30%.
Когда именно может случиться обвал американской валюты и сможет ли он точно перекрыть нынешний обвал рубля – Делягин не взялся предсказывать точно. Вместе с тем, он отметил, что, возможно, сейчас есть смысл взять кредит на покупку долларов за тем, чтобы через год покрыть его за счёт роста этой валюты. Однако, подобная схема очень рискованна, предупредил экономист.