Доллару предрекли падение на 30%

Российский экономист Михаил Делягин рассказал, как заработать на изменении курса валют. Он выступил в эфире ютуб-канала «Metametrica».

«Смысл современности, в которой мы живем, заключается в агонии того финансового-спекулятивного капитала, который не успел перескочить в будущее и преобразиться в капитал социальных платформ», — сказал Делягин.

По его мнению, победит тот бизнес, который будет контролировать общение людей.

По мнению эксперта, рубль в ближайшее время не сможет укрепиться. Однако, в долгосрочном прогнозе в США могут начаться непредвиденные события, вплоть до гражданской войны. Тогда доллар может просесть на 30%.

«Не столько рубль вернется, сколько доллар упадет», — сказал Делягин.

По мнению Делягина, учитывая это, можно попытаться заработать. Однако, подобная схема весьма рискованна — предсказать сроки обвала доллара сложно. Так же нелегко остаться в выигрыше с помощью кредитно-валютных схем.

«Некоторый риск есть, потому что непонятно — не ограбят ли вас, не закроется ли ваш банк…» — сказал Делягин.