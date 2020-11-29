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«Риск есть»: доллару предрекли падение на 30% 

Майк Габриелян 14 минут назад
Доллару предрекли падение на 30%
Фото: РИА Новости
Российский экономист Михаил Делягин рассказал, как заработать на изменении курса валют. Он выступил в эфире ютуб-канала «Metametrica».

«Смысл современности, в которой мы живем, заключается в агонии того финансового-спекулятивного капитала, который не успел перескочить в будущее и преобразиться в капитал социальных платформ», — сказал Делягин.

По его мнению, победит тот бизнес, который будет контролировать общение людей.
Сильный доллар готовит атаку на рубль
По мнению эксперта, рубль в ближайшее время не сможет укрепиться. Однако, в долгосрочном прогнозе в США могут начаться непредвиденные события, вплоть до гражданской войны. Тогда доллар может просесть на 30%.

«Не столько рубль вернется, сколько доллар упадет», — сказал Делягин.

По мнению Делягина, учитывая это, можно попытаться заработать. Однако, подобная схема весьма рискованна — предсказать сроки обвала доллара сложно. Так же нелегко остаться в выигрыше с помощью кредитно-валютных схем.

«Некоторый риск есть, потому что непонятно — не ограбят ли вас, не закроется ли ваш банк…» — сказал Делягин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Делягин заявил, что россиян выжмут, как лимон.
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