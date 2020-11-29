США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Яфимаву (Katja Yafimava).

В настоящее время проект газопровода столкнулся с тремя серьезными проблемами: необходимостью найти трубоукладчик для завершения строительства, оформить страховку и получить сертификат о том, что проект безопасен и соответствуют нормам ЕС.

«В целом, "Северный поток-2" еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа следующей зимой», — считает Яфимава.

По ее мнению, США «должны понять, что они не могут остановить проект». Ужесточение санкционного давления на «Северный поток-2» и участников проекта может увеличить сроки завершения строительства, но «Газпром» в любом случае найдет способ преодолеть каждое из трех основных препятствий.

Главным камнем преткновения является поиск трубоукладчика для завершения работ. В конце 2019 года США ввели санкции в отношении компаний, предоставляющих такие суда для проекта, в результате чего из него вышла европейская компания Allseas. У России есть собственное судно для достройки газопровода «Академик Черский», которое на текущей неделе покинуло порт Мукран (логистическую базу для проекта «Северный поток-2») и приплыло в Калининград, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic. Агентство не исключает, что судно собирается дождаться в российских водах весны и более благоприятной погоды, чтобы приступить к строительным работам. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik ранее предположил, что судно пришло в Калининград для установки необходимого оборудования, чтобы уйти из-под действия санкций в отношении немецких партнеров.

Второй проблемой газопровода являются ограничения США против компаний, которые предоставляют страховку. Под ударом может оказаться швейцарская компания Zurich Insurance Group, сообщают источники. В самой компании от комментариев отказались, заявив, что никогда не обсуждают своих клиентов и работают в рамках установленных правил. Как пишет агентство, вероятно, «Северному потоку-2» потребуется перестраховщик, которым может выступить Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая на 100 процентов принадлежит государству. Как отмечает Bloomberg, законодательных препятствий для того, чтобы перестраховщиком выступила российская компания, нет.

Третьей проблемой является сертификация газопровода. Ранее норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже отказалась сотрудничать с «Северным потоком-2» под угрозой американских санкций. В Датском энергетическом агентстве сообщили, что оператор газопровода — компания Nord Stream 2 — может нанять любого другого сертификатора, что делает возможным участие в этой роли российской компании. По мнению Яфимавы, такой сценарий возможен, но его реализация потребует времени.

Как отмечает агентство, власти Германии и европейских государств выступают на стороне России в вопросе завершения строительства газопровода. Немецкое правительство координирует с другими европейскими странами совместные действия в ответ на американские санкции против «Северного потока-2». Кроме того, германские законодатели присоединились к немецким промышленникам, раскритиковавшим Вашингтон за вмешательство в суверенную энергетическую политику Европы. Агентство также отмечает, что несмотря на санкции США, пока ни один из пяти европейских партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2» (OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, Engie и Wintershall) не вышли из проекта.