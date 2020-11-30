Российский рынок акций открыл неделю в минусе 

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Российский рынок акций усилил снижение по индексу Мосбиржи после старта торгов на негативном внешнем фоне, при этом против рынка растут акции "Детского мира" на корпоративных новостях, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника снижался на 0,63% — до 3122,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96% — до 1289,94 пункта.

Акции "Детского мира" растут на 9,77% и уже подскакивали на 14,14% — до 144,36 рубля.

Инвесткомпания Altus Capital ранее в понедельник сообщила, что намерена приобрести до 29,9% "Детского мира", предложив оферту держателем акций ритейлера по цене 160 рублей за бумагу.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,78% — до 47,39 доллара за баррель.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,38%, РТС — на 0,18%.