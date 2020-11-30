Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.22
$
76.35
91.23
91.40
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
47.82
+0.02 Золото
1796.00
+0.06 РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1978
+0.0125
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Курс рубля: Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 10 30 ноября 2020
Рубль растёт к доллару и евро
Фото: depositphotos.com
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 13 копеек — до 76,26 рубля.
Курс евро упал на 6 копеек и составил 91,11 рубля.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Эксперт дал прогноз по курсу рубля Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Рынки , Прогноз эксперта , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение