Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.05
$
76.20
91.08
91.20
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
47.75
+0.08 Золото
1770.10
+0.08 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1978
+0.0125
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Азиатские биржи закрылись в минусе на коррекции 

Прайм 4 часа назад
Азиатские биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением в рамках коррекции, при этом по итогам месяца они выросли на 5-15% на ослаблении опасений за мировую экономику в свете надежд на скорую массовую вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,49%, до 3391,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 2249,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,1%, до 26341,49 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,6%, до 2591,34 пункта; австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,26%, до 6517,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,79%, до 26433,62 пункта.
Несмотря на коррекционное снижение в последний день осени, основные фондовые рынки Азии выросли по итогам ноября: рынки Китая поднялись в среднем на 5%, индексы Гонконга и Австралии — примерно на 10%, Южной Кореи и Японии — на 14-15%. При этом ранее в понедельник KOSPI обновил исторический рекорд, который теперь составляет 2648,66 пункта. Рост Nikkei 225 за ноябрь (15,04%) стал рекордным за месяц с 1994 года.
Рост рынков региона по итогам ноября обусловлен надеждами на скорую массовую вакцинацию от коронавируса, что способствует улучшению перспектив мировой экономики в следующем году.

"Состояние мировой экономики в 2021 году должно быть гораздо лучше. Тем не менее, возобновление пандемии, вероятно, приведет к сохранению нестабильности в первом квартале 2021 года, а затем дистрибуция вакцины поспособствует улучшению перспектив на остаток года", — считает старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Ограничить негатив на рынках Китая помогли внутренние статистические данные. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 52,1 пункта против 51,4 в октябре, прогноз составлял 51,5 пункта. PMI в непроизводственном секторе Китая в отчетном месяце достиг 56,4 пункта против 56,2 пункта месяцем ранее, показатель ожидался на уровне в 56 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Прайм: последние новости
Мировые рынки ждут оптимистичного декабря Мировые рынки ждут оптимистичного декабря Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля Сечин рассказал о перспективах роста цен на нефть Сечин рассказал о перспективах роста цен на нефть
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение