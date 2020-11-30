Азиатские биржи закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением в рамках коррекции, при этом по итогам месяца они выросли на 5-15% на ослаблении опасений за мировую экономику в свете надежд на скорую массовую вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,49%, до 3391,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 2249,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,1%, до 26341,49 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,6%, до 2591,34 пункта; австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,26%, до 6517,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,79%, до 26433,62 пункта.

Несмотря на коррекционное снижение в последний день осени, основные фондовые рынки Азии выросли по итогам ноября: рынки Китая поднялись в среднем на 5%, индексы Гонконга и Австралии — примерно на 10%, Южной Кореи и Японии — на 14-15%. При этом ранее в понедельник KOSPI обновил исторический рекорд, который теперь составляет 2648,66 пункта. Рост Nikkei 225 за ноябрь (15,04%) стал рекордным за месяц с 1994 года.

Рост рынков региона по итогам ноября обусловлен надеждами на скорую массовую вакцинацию от коронавируса, что способствует улучшению перспектив мировой экономики в следующем году.

"Состояние мировой экономики в 2021 году должно быть гораздо лучше. Тем не менее, возобновление пандемии, вероятно, приведет к сохранению нестабильности в первом квартале 2021 года, а затем дистрибуция вакцины поспособствует улучшению перспектив на остаток года", — считает старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Ограничить негатив на рынках Китая помогли внутренние статистические данные. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 52,1 пункта против 51,4 в октябре, прогноз составлял 51,5 пункта. PMI в непроизводственном секторе Китая в отчетном месяце достиг 56,4 пункта против 56,2 пункта месяцем ранее, показатель ожидался на уровне в 56 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности.