Какие валюты сейчас выгоднее доллара

На фоне снижения рубля к доллару некоторые валюты показали заметный рост к нашей валюте. Однако данные истории вряд ли получат продолжение на более долгосрочном горизонте. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", почему долларовые накопления не стоит переводить в другие валюты или конвертировать в рубли.

"Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Это объясняется тем, что в Швеции не были введены жесткие противовирусные ограничения, что причиняло меньший вред экономике страны, при этом на протяжении долгого времени темпы распространения заболевания в стране были низкими", — объясняет эксперт.

Мощный рывок вверх в ноябре совершил китайский юань, подскочивший с 12 места на конец октября до 5 места в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. Данный импульс был реакцией на победу Байдена в президентской гонке, что значительно снизило риски усиления противостояния США и Китая в торговой и высокотехнологической сферах, отмечает Бабин, добавляя, что Трамп в этих направлениях занимал жесткую позицию по отношению к Пекину. В результате в ноябре китайский юань вырос почти на 2% к доллару США, а за 11 месяцев 2020 г. — почти на 6%.

И все же наблюдавшееся в последние 6 месяцев снижение доллара, обновившего двухлетние минимум к корзине ключевых валют (индекс доллара) имеет по большей части спекулятивный характер. Эта тенденция вызвана высоким спросом на рисковые активы на ожиданиях скорого решения проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации, что приведет к быстрому восстановлению экономики, считает он. По его словам, на долгосрочном горизонте американская валюта имеет больше перспектив показать по меньшей мере нейтральную динамику или даже укрепиться. В то же время рубль по-прежнему переоценен к нефти. "Рублевая стоимость барреля Brent (3600 рублей) находится ниже прошлогоднего коридора 3700-4400, который более комфортен с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров.

Следовательно, даже при цене на Brent в 50 долларов за баррель доллар может стоить 80 рублей, что соответствует рублевой стоимости нефти в 4000 рублей", — объясняет эксперт. Исходя из этого, долларовые накопления не стоит переводить в другие валюты или конвертировать в рубли. Кроме риска потерь из-за возможного слома позитивной тенденции фаворитов валютного рынка, можно понести издержки из-за разницы курсов и комиссий, так как кроме доллара и евро по другим валютам обычно эти статьи операционных расходов довольно ощутимы. Также вряд ли большинству рядовых российских инвесторов будут доступны какие-либо долговые инструменты или депозиты, номинированные в валютах, отличных от доллара и евро, заключил Бабин.