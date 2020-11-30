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Биткойн вырос в цене более чем на 6% 

ТАСС 1 час назад
Биткоин вырос в цене более чем на 6%
Фото: globallookpress.com
Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник подорожал на 6,3% и достиг отметки в $19 350, свидетельствуют данные торгов на 17:07 мск.
В последний раз курс биткойна превышал отметку в $19 тыс. 25 ноября текущего года.
По состоянию на 17:24 мск, котировки биткойна немного замедлили рост и находились на уровне $19 285,88 (+5,95%).
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 году ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".
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