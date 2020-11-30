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Новогодний прогноз: что «уронит» курс рубля 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Новогодний прогноз: что «уронит» рубль
Фото: ТАСС
Курсы доллара и евро до конца года будут колебаться в диапазоне 76,4–80,5 и 89,3–94,1 соответственно, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«До Нового года на российскую валюту будут действовать несколько факторов: стоимость барреля нефти — чем выше, тем крепче рубль в паре с долларом и евро, — и общая ситуация, связанная с пандемией в мире», — сказал эксперт «Известиям».

По мнению Тузова, положительное влияние на курс рубля может оказать скорейшее начало массовой вакцинации от коронавируса. В этом случае возрастет интерес инвесторов к рисковым активам, в том числе и российским, начнет повышаться спрос на топливо и стимулировать нефтяные котировки.
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«Уронить» курс рубля, по мнению экономиста, смогут антироссийские санкции, сложности с выборами президента США и локдаун в ведущих странах мира.
«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. В понедельник курс евро впервые с 17 ноября превысил отметку в 91 рубль.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
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Рынки , газета "Известия"
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