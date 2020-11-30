Золото рекордно подешевело

Стоимость золота упала по итогам ноября на 5,5%, показав тем самым сильнейшее падение с ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на 0,69%, или на 12,4 доллара, до 1775,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом подешевел на 0,5%, до 22,534 доллара за унцию.

В целом за ноябрь золото потеряло около 5,5% своей стоимости. Таким образом ноябрь стал худшим месяцем для золота за 4 года. В ноябре 2016 года стоимость золота опустилась более чем на 7%.

В текущем месяце стоимость золота была волатильной. В течение месяца цена на драгметалл достигала максимума в 1966,1 доллара и опускалась ниже психологической отметки в 1800 долларов, до 1767,4 доллара за унцию.