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Золото рекордно подешевело в ноябре 

Прайм 2 часа назад
Золото рекордно подешевело
Фото: РИА Новости
Стоимость золота упала по итогам ноября на 5,5%, показав тем самым сильнейшее падение с ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на 0,69%, или на 12,4 доллара, до 1775,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом подешевел на 0,5%, до 22,534 доллара за унцию.
В целом за ноябрь золото потеряло около 5,5% своей стоимости. Таким образом ноябрь стал худшим месяцем для золота за 4 года. В ноябре 2016 года стоимость золота опустилась более чем на 7%.
В текущем месяце стоимость золота была волатильной. В течение месяца цена на драгметалл достигала максимума в 1966,1 доллара и опускалась ниже психологической отметки в 1800 долларов, до 1767,4 доллара за унцию.
Новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech склонили инвесторов к приобретению рисковых активов, что соответственно оказало давление на стоимость таких активов-"убежищ" как золото.
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