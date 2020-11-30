Цены на Brent выросли в ноябре на 28%

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По итогам ноября мировые цены на нефть марки Brent выросли на 27,8%, на WTI — на 26,7%, свидетельствуют данные торгов.

Это максимальные с июня темпы роста. По итогам торгов понедельника стоимость Brent снизилась до 47,88 доллара за баррель (минус 0,77%), WTI — до 45,34 доллара (минус 0,4%). В ноябре главными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19, передает РИА «Новости»

Напомним, в ноябре цены на нефть взлетели до мартовских максимумов, а 25 ноября стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с 6 марта превысила 49 долларов за баррель.