Доллар упал до минимума за 2,5 года

Курс доллара остается у минимальных отметок с весны 2018 года в среду утром, инвесторы больше склонны к риску на ожиданиях поддержки экономики США и надеждах по поводу вакцины от коронавируса, что негативно для более надежного доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,2074 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,207 доллара за евро, ранее показатель достиг 1,2083 пункта — максимума с начала мая 2018 года. Курс доллара к иене увеличивался до 104,39 иены со 104,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 91,17 пункта, показатель находится у самой низкой отметки с конца апреля 2018 года.

Ряд позитивных для экономики факторов поддерживает склонность рынков к риску, что негативно отражается на спросе на доллар, традиционно более надежную валюту. Так, во вторник группа сенаторов от обеих партий США представила проект экстренной поддержки для американской экономики в связи с пандемией коронавируса на 908 миллиардов долларов.

Кроме того, эффективность уже по нескольким вакцинам была оценена как высокая, и разрабатывающие их компании отправляют запросы регуляторам на использование и регистрацию их препаратов.