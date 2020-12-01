Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
За вами следят!
Убедиться ⟶
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
01.12
$
76.1999
+0.3400
€
91.2037
+0.7408
ММВБ
01.12 13:00
$
76.1300
–0.0400
€
91.1500
–0.0125
Forex
01.12 13:00
$
76.0562
–0.0247
€
91.0770
–0.0725
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.22
$
76.35
€
91.23
€
91.40
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
€
88.18
Индексы и котировки
Brent
47.82
+0.02
Золото
1796.00
+0.06
РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1978
+0.0125
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11
Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Все новости на карте
Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,31% — до уровня 3117,06 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,48% — до 1288,06 пункта.
Следует из данных
Московской биржи
.
Читать ещё •••
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед Газпромом
Рубль вырос к доллару и подешевел к евро
На неформальной встрече комитета ОПЕК+ не договорились о судьбе нефтяной сделки
Рынки
,
Московская биржа
Читайте также
Центробанк России захотел больше власти
Новости партнеров
Видео
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость
Личный счет
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение