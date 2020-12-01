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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Московская биржа открылась ростом
Фото: РИА Новости
Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,31% — до уровня 3117,06 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,48% — до 1288,06 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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