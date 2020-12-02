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Нефть дешевеет на данных API о запасах в США 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: Reuters
Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 47,05 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 44,14 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 4,15 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,36 миллиона баррелей.
Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки. Ожидалось, что в понедельник с вопросом по условиям соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник — весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако, как сообщили источники РИА Новости, оно перенесено на 3 декабря.

"Риски того, что альянс ОПЕК+ не сможет достичь соглашения, высоки", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Они также отметили, что из-за новой волны коронавируса и очередных карантинных ограничений профицит на рынке нефти в первой половине следующего года может составить 1,5-3 миллиона баррелей в сутки, если альянс не продлит текущие сокращения добычи.
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Рынки , Цена на нефть , ОПЕК , Reuters
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