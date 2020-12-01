Названы последствия падения спроса на нефть

— На сей счет существуют разные мнения. Некоторые считают, что пик потребления прошел с учетом ковида, другие считают, что пик настанет через 10 лет. То, что сказал Путин, — это общее представление о том, что пик скоро будет достигнут и дальше будет снижаться. Странам, зависимым от экспорта нефти, с этим придется считаться. Но это не супертайна или супероткрытие. Технологии XXI века отличаются от технологий XX, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Митрахович при этом заметил, что снижение потребления нефти будет сопровождаться ростом потребления газа, а по запасам голубого топлива Россия является мировым лидером.

— Газ еще несколько десятилетий будет актуален с учетом его экологичности, пока человечество окончательно не перейдет на возобновляемые источники энергии или на другой тип атомной энергии, — подметил эксперт.

Тем не менее полагаться исключительно на газ не стоит, говорит он. Нужно развивать другие отрасли, например, нефтегазохимию.

— У нас есть несколько крупных проектов, как Усть-Луга (по переработке и сжижению газа — прим. «ВМ»), газопеперабатывающие заводы, Амурский газохимический комплекс Газпрома и «Сибура», есть планы Роснефти с восточной нефтехимической компанией. С ними есть шансы завоевывать и внешние рынки. Но нужно смотреть, кому раздавать льготы, — говорит Митрахович.

Курс рубля все еще связан с нефтью, отмечает эксперт. По его словам, падение цен на нефть может привести к падению рубля. Развивать другие отрасли нужно, но не вместо нефти, а вместе с нефтью: «Нужен баланс. Если мы завтра откажемся от нефти, то у нас курс доллара будет 200 рублей. Так тоже делать не стоит».

Независимый экономист Антон Шабанов отметил, что падение спроса на нефть будет негативно сказываться на отечественной экономике.

— Нефть — наша основная статья доходов. Чем меньше спрос, тем меньше цена, тем меньше наш бюджет, тем слабее наша экономика и наша валюта в частности, — анализирует он.

Чтобы снизить эти риски, необходимо искать альтернативные пути пополнения бюджета, диверсифицировать данные источники, а если совсем просто — слезть с нефтяной иглы, предупредил Шабанов.