Аналитик назвал выгодные альтернативы доллару 

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал выгодные альтернативные доллару валюты в беседе с агентством «Прайм».

По словам аналитика, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в текущем году стала шведская крона, которая за последние 11 месяцев выросла более чем на девять процентов к доллару.

Кроме того, в ноябре резкий рывок вверх был совершен и китайским юанем, добавил Бабин. Он объяснил, что импульс валюте придали новости о лидерстве демократа Джо Байдена в президентский выборах в США.

Бабин добавил, что все это носит скорее спекулятивный характер. По его словам, рост спроса на рисковые активы наблюдается в ожидании скорого начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, что должно подбодрить экономику.

Эксперт порекомендовал не переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты, поскольку настроения рынка могут измениться.