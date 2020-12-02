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Аналитик назвал выгодные альтернативы доллару 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Аналитик назвал выгодные альтернативы доллару
Фото: РИА Новости
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал выгодные альтернативные доллару валюты в беседе с агентством «Прайм».
По словам аналитика, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в текущем году стала шведская крона, которая за последние 11 месяцев выросла более чем на девять процентов к доллару.
Кроме того, в ноябре резкий рывок вверх был совершен и китайским юанем, добавил Бабин. Он объяснил, что импульс валюте придали новости о лидерстве демократа Джо Байдена в президентский выборах в США.
Бабин добавил, что все это носит скорее спекулятивный характер. По его словам, рост спроса на рисковые активы наблюдается в ожидании скорого начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, что должно подбодрить экономику.
Эксперт порекомендовал не переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты, поскольку настроения рынка могут измениться.
Ранее аналитики Citigroup предрекли курсу доллара обвал на 20 процентов в 2021 году. Американская валюта ослабится в случае, если вакцинация от COVID-19 в мире получит широкое распространение, а ситуация в мировой экономике и торговле улучшится.
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Рынки , Дмитрий Бабин , Джозеф Байден
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