Доллару предрекли драматическое падение

Как сообщил специалист, в настоящее время финансовая система США очень уязвима, а рост числа заболевших COVID-19 лишь ухудшает ситуацию. Стивен Роуч предполагает, что стоимость доллара к концу 2021 года может снизиться на 30%, пишет «Экономика сегодня». Причем, предотвратить падение будет сложно, прогнозирует экономист.