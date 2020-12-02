Доллару предрекли драматическое падение

Финансовый эксперт, главный экономист Morgan StanleyСтивен Роуч заявил, что национальной валюте США грозит резкое обесценивание. По его словам, обвал произойдет из-за огромных долгов американского правительства и проблем в мировой экономике. Эксперт отметил, что подобный прогноз о будущем доллара он давал еще несколько лет назад.
«Сейчас все разыгрывается даже более драматично, чем предполагалось изначально. Эти процессы находятся в начальной стадии и давление на доллар продолжит усиливаться», - цитирует Роуча RT.com.
Как сообщил специалист, в настоящее время финансовая система США очень уязвима, а рост числа заболевших COVID-19 лишь ухудшает ситуацию. Стивен Роуч предполагает, что стоимость доллара к концу 2021 года может снизиться на 30%, пишет «Экономика сегодня». Причем, предотвратить падение будет сложно, прогнозирует экономист.