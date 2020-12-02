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Доллару предрекли драматическое падение 

Лера Букина 22 минуты назад
Доллару предрекли драматическое падение
Фото: ТАСС
Доллар США может резко упасть. Такой прогноз дал главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч, пишет «Экономика сегодня».
Отмечается, что именно крупнейшие долги властей США и экономический кризис вызовут на рынке обвал. Роуч еще несколько лет назад ожидал такого развития событий.

«Сейчас все разыгрывается даже более драматично, чем предполагалось изначально. Эти процессы находятся в начальной стадии и давление на доллар продолжит усиливаться», — отметил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в результате падения курса доллара к мировым валютам игроки рынка стали уходить из американской валюты.
Видео дня. Российская валюта укрепляется по отношению к доллару
Рынки , Стивен Роуч , Морган Стэнли Банк
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