Доллару предрекли драматическое падение 

Доллар США может резко упасть. Такой прогноз дал главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч, пишет «Экономика сегодня».
Отмечается, что именно крупнейшие долги властей США и экономический кризис вызовут на рынке обвал. Роуч еще несколько лет назад ожидал такого развития событий.
«Сейчас все разыгрывается даже более драматично, чем предполагалось изначально. Эти процессы находятся в начальной стадии и давление на доллар продолжит усиливаться», — отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в результате падения курса доллара к мировым валютам игроки рынка стали уходить из американской валюты.