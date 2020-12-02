Золото дорожает

Стоимость золота в среду вечером растет на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,49%, или на 8,95 доллара, до 1827,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,41%, до 23,99 доллара за унцию.

Рост стоимости золота поддерживает ослабление американской валюты, так как в таком случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 91,16 пункта.

Инвесторы обратили внимание на проект экстренной поддержки американской экономики на 908 миллиардов долларов, представленный группой сенаторов от обеих партий США. Его авторы надеются, что этот пакет помощи будет рассмотрен конгрессом в течение недели, но пока он не принял форму формального законопроекта.