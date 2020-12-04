Фондовые биржи АТР закрылись ростом

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом на оптимизме вокруг выделения нового пакета поддержки экономики США, которая является крупнейшей в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1%, до 3444,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2301,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 26835,92 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,31%, до 2731,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,28%, до 6634,1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,22%, до 26751,24 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новости из США, где ранее на текущей неделе сенаторы США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии.

"Ситуация с финансовой поддержкой в США довольно быстро меняется, но она более обнадеживающая, чем в начале недели", — сказал агентству MarketWatch глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).

В то же время трейдеров продолжает беспокоить ситуация с распространением коронавируса в мире. По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, более 1,5 миллиона из них скончались.