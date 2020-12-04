Биткоин слабо дорожает

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу слабо растёт, продолжая постепенно возвращаться к увеличению после непродолжительного снижения, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.39 мск биткоин дорожает на 1,33%, до 19 294 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,91%, до 19 281 доллара.

На долю биткоина приходится примерно 62,4% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин в понедельник, 30 ноября, активно рос, цена достигала уровня в 19 694 долларов. Затем стоимость криптовалюты постепенно замедлила темпы роста, а во вторник вечером и в среду биткоин торговался в "красной зоне".

"По итогам вчерашнего дня биткоин вырос на 1,1%, цена закрытия 19 400 долларов. Сейчас консолидация продолжается, нижняя граница — 18 300 долларов, верхняя — 19 400 долларов. С учетом тренда консолидация цен в течение нескольких дней, скорее, приведет к импульсному движению вверх", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Похоже, что рынок нашел некоторое равновесие, насытившись яркими политическими страстями, пандемическими страхами и золотовалютной тревогой. Сегодня крипторынок относительно стабилен. И хотя и наблюдается некоторое стремление к движению вверх, скорее всего, оно будет незначительным и к концу 4 декабря курс биткоина составит около 19 700 долларов за монету", — добавил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.