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S&P и Nasdaq установили исторические рекорды 

ИА Regnum 1 час назад
S&P и Nasdaq установили исторические рекорды
Фото: Reuters
Основные индексы фондового рынка США продолжают расти 3 декабря, индексы S&P и Nasdaq установили исторические рекорды.
К настоящему моменту индекс S&P 500 вырос на 4,40 пункта (0,12%), до 3673,41 пункта, максимум индекса — 3681,10 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 48,98 пункта (0,40%), до 12 398,35 пункта, максимум — 12 439,02 пункта.
Индекс Dow Jones держится выше 30 000 пунктов, однако пока не добрался до исторического максимума. Индекс вырос на 173,27 пункта (0,58%), до 30 057,06 пункта, максимум сессии — 30 076,35 пункта.
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