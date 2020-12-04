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Курс доллара: курс рубля растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль наступает на доллар
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 4 декабря, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 15 копеек — до 74,31 рубля.
Курс евро снизился на 12 копеек и составил 90,28 рубля.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал рекомендации по хранению сбережений. В беседе с Nation News он сказал, что обычному гражданину стоит хранить средства согласно золотому правилу инвесторов: на руках надо иметь валюту платежа.
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Рынки , Никита Масленников , Московская биржа , Евро , Доллар
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