Рубль наступает на доллар

На открытии торгов в пятницу, 4 декабря, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 15 копеек — до 74,31 рубля.
Курс евро снизился на 12 копеек и составил 90,28 рубля.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал рекомендации по хранению сбережений. В беседе с Nation News он сказал, что обычному гражданину стоит хранить средства согласно золотому правилу инвесторов: на руках надо иметь валюту платежа.