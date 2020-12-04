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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Фото: Gettyimages.ru
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов дал прогноз по курсу рубля на 2021 год.

«Если прогнозировать на 2021 год, то рубль, скорее всего, будет укрепляться. Сейчас мы наблюдаем краткосрочный фактор, после решения ОПЕК+. А по мере успеха вакцин в мире, восстановления мировой экономики увеличится спрос на газ, нефть и другие товары, которые составляют прибыль от экспортной выручки России», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также будут постепенно возвращаться и зарубежные портфельные инвестиции в Россию.
Как отметил Абрамов, всё это будет влиять на укрепление российской валюты.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.
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