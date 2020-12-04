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Миру предрекли низкие цены на нефть 

Lenta.ru 1 час назад
Миру предрекли низкие цены на нефть
Фото: Reuters
Аналитики предрекли миру низкие цены на нефть в 2021 году. По оценке экспертов Fitch, баррель Brent в следующем году будет стоить 45 долларов, пишет CNBC.
Как разъяснил старший директор группы Fitch по природным ресурсам Дмитрий Маринченко, агентство исходит из того, что спрос на нефть в первой половине следующего года останется слабым, потому что массовая вакцинация населения разных стран от коронавируса займет время. Отсюда более осторожные, чем у других аналитиков, прогнозы по ценам на сырье, сказал он.
Для сравнения, эксперты Refinitiv настроены более оптимистично по поводу котировок в 2021 году. Они прогнозируют, что Brent в будущем году будет стоить около 49,35 доллара за баррель. В Goldman Sachs полагают, что цена барреля Brent составит 55 долларов, пишет Reuters.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о закате нефтяной эпохи. Оно указало, что в сентябре подобный прогноз сделал британский нефтяной гигант BP, а затем аналогичные оценки начали звучать отовсюду. С тем, что эпоха углеводородного топлива близится к концу, согласились даже в ОПЕК. Однако до окончательного ее завершения осталась еще пара десятков лет.
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Маринченко , ОПЕК , Bloomberg , Reuters
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