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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском и ещё 8 4 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 7 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 25 копеек — до 74,30 рубля.
Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 90,08 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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