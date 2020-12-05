Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.39
90.23
90.15
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
49.04
–0.04 Золото
1836.73
–0.01 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2127
+0.0269
20.11
1.1858
01.12
23.11
09.11

Курс доллара: эксперт ждет взлета до 90 рублей 

Майк Габриелян 1 час назад
Курс доллара зимой 2021-го может подняться до 90 рублей. Правительство будет сдерживать его рост только до Нового года. Так считает финансист и бизнесмен Дмитрий Котов, передаёт 5-tv.ru.
Эксперт полагает, что «после Нового года вполне возможен скачок». Но это будет зависеть от решений правительства. Постоянно сдерживать курс — нереально.

«Это невыгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года, — сказал Котов.

По его мнению, доллар может дойти до 90 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара упал ниже 74 рублей.
Рынки , Видео , Дмитрий Котов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение