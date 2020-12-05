Курс доллара: эксперт ждет взлета до 90 рублей 

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Курс доллара зимой 2021-го может подняться до 90 рублей. Правительство будет сдерживать его рост только до Нового года. Так считает финансист и бизнесмен Дмитрий Котов передаёт 5-tv.ru.

Эксперт полагает, что «после Нового года вполне возможен скачок». Но это будет зависеть от решений правительства. Постоянно сдерживать курс — нереально.

«Это невыгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года, — сказал Котов.

По его мнению, доллар может дойти до 90 рублей.