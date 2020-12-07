Норвегия объявила о наращивании добычи и продажи своей нефти с января 2021 года. Это разрушит сделку стран ОПЕК+ по ограничениям на рынке углеводородов, считают эксперты. Не отличаются хорошей дисциплиной и другие партнеры нефтяного картеля. В итоге цены на нефть могут снова рухнуть, что ударит по доходам российского бюджета.

Норвегия отказалась продлевать ограничения на добычу нефти на своих месторождениях. Сообщение об этом сначала было опубликовано агентством Reuters, а на этой неделе информацию о новых планах опубликовало министерство нефти и энергетики страны на своем официальном сайте. «Действие принятых Норвегией мер, которые введены с июня, истечет 31 декабря», — сообщило министерство.

Норвежские чиновники уточнили, что принятые в этом году ОПЕК и другими странами-партнерами меры сыграли важную роль в стабилизации нефтяного рынка. Но Норвегия не входит в ОПЕК+ и не была приглашена на встречу картеля, состоявшуюся 1-3 декабря, напомнило министерство,

Наращивать добычу Норвегия будет в первую очередь на гигантском месторождении Johan Sverdrup. Здесь добывают сейчас по 4,4 млн баррелей в месяц. Норвегия уже в октябре увеличила добычу нефти и конденсата на 6%, а по сравнению с октябрем 2019 года производство выросло на 8,3%.

Но октябрьская добыча пока еще учитывает обязательства Норвегии по ограничению добычи. Добыча в декабре будет также меньше тех объемов, которые требуются стране.

По словам министра нефти Норвегии Тины Бру, добыча в декабре этого года будет на 300 тыс. б/с меньше, чем изначально планировалось.

В знак солидарности

В начале текущего года Норвегия приняла решение сократить добычу с июня по декабрь 2020 года. Кроме того, в соответствии с добровольно взятыми на себя обязательствами Норвегия отложила до 2021 года разработку новых месторождений.

Но теперь власти Норвегии решили, что выполнили свою миссию в стабилизации мирового рынка и от дальнейшего участия в сокращении добычи нефти решили самоустраниться. Тем более, что многие другие страны, так или иначе связанные обязательствами по регулированию нефтедобычи, не отличались дисциплинированностью.

В последние несколько месяцев восстановление добычи было заметно в США, Канаде и некоторых странах Латинской Америки. Сейчас, как предполагают эксперты, возобновление значительных объемов добычи может начаться в Ливии. Также ожидается возвращение на глобальный рынок иранской нефти, в случае если избранный президент Джо Байден , заняв Белый дом, отменит санкции США и восстановит ядерную сделку с Ираном.

В итоге в новом году на рынок хлынут неконтролируемые потоки нефти, включая норвежскую, что окажет негативное влияние на стоимость барреля и подорвет сделку ОПЕК+, предполагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко уточняет, что Норвегия сократила добычу сырой нефти на 250 тыс. баррелей в сутки в июне, а затем еще на 134 тыс. баррелей в сутки до конца 2020 года.

«При том, что в 2019 году добыча в стране составила около 1,7 млн б/с. Это означает, что уже в начале 2021 года мы можем ожидать возврата, как минимум, к этому уровню добычи. А за счет уже объявленного роста добычи на месторождении Johan Sverdrup объемы добычи могут составить 2 млн б/с», — предполагает она.

Норвегия не входила в картель ни качестве члена, ни наблюдателя, ни участника ОПЕК+, а просто поддержала общее снижение добычи, так сказать, в знак солидарности с миром, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов

«Но это было летом и осенью, в любом случае тогда были минимальные цены на нефть и минимальное потребление во всем мире, поэтому позиция Норвегии была больше похожа на пиар. Сегодня у норвежцев нет никаких оснований следовать за ОПЕК+. Они переходят к своему обычному режиму: «Займем столько рынка, сколько сможем», — говорит Емельянов.

«Основной конкурент России»

Демарш Норвегии — не первый в череде витков дезинтеграции, через которые проходит ОПЕК+, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

«Ранее из сделки полностью вышел Эквадор, да и вообще участники сделки пытаются делать вид, что выполняют условия, но любыми путями пытаются обойти ограничения. Объемы добычи Норвегии не сильно скажутся на мировом рынке нефти, но надо иметь в виду, что Норвегия в экспорте нефти является основным конкурентом России, и мы можем потерять некоторые позиции на рынке энергоносителей ЕС», — говорит Антонов.

Добыча в странах не входящих в ОПЕК+, может сильно повлиять не только на российский рынок нефти, но и на глобальный. Объем дополнительной добычи нефти только от США, Норвегии, Гайаны, Бразилии и Канады оценивался в 2,2 млн б/с. «Возврат этих объемов на рынок в период продолжения локдаунов и карантинных мер, может реально привести к снижению цен на углеводороды, считает Грушевенко.

Пример норвежцев, как и ранее мексиканцев, уже сыграл демотивирующую роль в отношении некоторых членов картеля. Страны типа Ирака и ОАЭ периодически пытаются тоже наращивать объемы, ссылаясь как раз на то, что другим почему-то можно нарушать регламент ОПЕК+, а они обязаны ему следовать, заключает Емельянов из „Фридом Финанс“.

Страны-экспортеры нефти в рамках ОПЕК+ договорились на встрече 3 декабря регулировать нефтедобычу. Было предложено три варианта регулирования. По основному варианту, страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи до марта 2021 года. По второму варианту — увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий — постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

В итоге после трехдневных дискуссий страны ОПЕК+ договорились, что с января они могут наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, с апреля можно будет увеличивать добычу на 2 млн б/c. Об этом 4 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак

»Это произойдет в течение квартала, по 500 000 баррелей прибавляем, начиная с апреля выйдем на 2 млн баррелей», — сказал чиновник, сделав оговорку о том, что эта схема будет работать, «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций».

Он, впрочем, не уточнил, о каком форс-мажоре может идти речь и касается ли это действий Норвегии или других стран, отличающихся низкой дисциплиной по соблюдению договоренностей. Но точно известно, что страны ОПЕК+ планируют собираться теперь ежемесячно, чтобы лучше контролировать сделку. Раньше картель созывал заседания раз в полгода.