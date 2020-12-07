Рисковые активы вместе с рублем рассчитывают на традиционное ралли, нефть постарается не делать резких движений, а фондовые индексы ожидают еще одной волны оптимизма. Подробнее о том, что будет с рублем, нефтью и биржей на этой неделе, — в материале "РГ".

Валюта

— Полагаю, что курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 89-91 к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу недели.

Считаю, что оптимизм на рынках из-за продвижения вакцин от COVID-19 будет перевешивать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. С 8 декабря начнется вакцинация в Великобритании, за ней в ближайшие недели последуют другие европейские страны и США. Инвесторы ожидают, что появление эффективных вакцин позволит экономикам мира вернуться к нормальному функционированию в течение следующего года. ​

Кроме этого, поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих центробанков. В четверг состоится заседание европейского Центробанка , на котором регулятор, как ожидается, расширит программу выкупа активов на 500 млрд евро, продлит ее на более длительный срок, а также расширит программу предоставления льготных кредитов банкам (TLTRO).

Также в пользу глобальной покупки рисковых активов и укрепления рубля могут выступить продвижение нового пакета бюджетной поддержки экономики в США и традиционное Рождественское ралли. Дополнительную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть и ожидания смягчения условий сделки ОПЕК+ с 1 января, которое поможет нарастить добычу нефти и увеличить приток валютной выручки в страну.

Нефть

Георгий Окромчедлишвили, руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит"

— На этой неделе нефть будет торговаться без резких движений, если только вдруг не будет новых положительных новостей относительно программы стимулирования экономики в США. Все остальные факторы (прививки, решение ОПЕК+, вторая волна пандемии) в целом уже отыграны рынком. Прогнозируемый диапазон цен — 47-52 доллара за баррель марки Brent.

Биржа