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Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости коронавирусом 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Нефть дешевеет
Фото: ТАСС
Цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом в мире и новых карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% — до 49,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 46,04 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают следить за сложной эпидемиологической обстановкой в мире. США фиксируют новые рекорды суточного прироста заболевших коронавирусом. Число зафиксированных случаев COVID-19 в стране уже несколько дней подряд превышает отметку 200 тысяч, в субботу показатель побил очередной антирекорд — 227 тысяч случаев.
На фоне роста заболеваемости отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию для жителей города.
Кроме того, власти Южной Кореи решили усилить меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации до 2.5 уровня в рамках борьбы с третьей волной коронавируса.
Карантинные ограничения вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти.
Новости из Лос-Анджелеса и Южной Кореи постепенно перевешивают оптимизм, вызванный надеждами на скорое появление вакцин, прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

"Карантинные меры и ограничения из-за коронавируса по всему миру в краткосрочной перспективе, похоже, будут сдерживать цены на нефть", — предполагает он.

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