Евро ослаб

По состоянию на 19:36 по московскому времени курс евро на Мосбирже равнялся 89,09 рубля. Стоимость американского доллара составляла 73,41 рубля с расчетом на утро вторника, 8 декабря.

В 19:09 мск курс евро оценивался в 89,07 рубля, после чего начал расти. Стоимость евро начала падать еще в прошлую пятницу , 4 декабря. Цена европейской валюты составила 89,98 рубля, тогда как курс доллара упал до 74,135 рубля.

Курс евро по цене 89 рублей показал подобную динамику впервые с 18 сентября 2020 года. Февральские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent упали на 1,24% до 48,64 доллара за баррель. Январские фьючерсы нефти WTI подешевели на 1,34% до 45,64 доллара за баррель.

Финансовые эксперты отметили, что стоимость углеводородов сокращается на фоне обострения отношений между США и Китаем. Другой и не менее важной причиной является рост числа случаев заражения COVID-19.