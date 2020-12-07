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В России курс евро опустился до 89 рублей 

runews24.ru и ещё 17 2 часа назад
Евро ослаб
Фото: Public domain
По состоянию на 19:36 по московскому времени курс евро на Мосбирже равнялся 89,09 рубля. Стоимость американского доллара составляла 73,41 рубля с расчетом на утро вторника, 8 декабря.
В 19:09 мск курс евро оценивался в 89,07 рубля, после чего начал расти. Стоимость евро начала падать еще в прошлую пятницу, 4 декабря. Цена европейской валюты составила 89,98 рубля, тогда как курс доллара упал до 74,135 рубля.
Курс евро по цене 89 рублей показал подобную динамику впервые с 18 сентября 2020 года. Февральские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent упали на 1,24% до 48,64 доллара за баррель. Январские фьючерсы нефти WTI подешевели на 1,34% до 45,64 доллара за баррель.
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Рынки , Московская биржа
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